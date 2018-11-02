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Эрдоган рассказал о приказавших убить Хашукджи
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Эрдоган рассказал о приказавших убить Хашукджи 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, от кого поступил приказ убить саудовского журналиста Джамаля Хашукджию.
Об этом сообщает AFP.
«Президент Турции Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашукджии пришёл с «высших уровней» саудовского правительства», — пишет агентство.
Ранее в Турции рассказали подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи.
20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
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