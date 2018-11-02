Эрдоган рассказал о приказавших убить Хашукджи

Об этом сообщает AFP.

«Президент Турции Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашукджии пришёл с «высших уровней» саудовского правительства», — пишет агентство.

#BREAKING Turkey's Erdogan says Khashoggi kill order came from "highest levels" of Saudi govt pic.twitter.com/51DVGCXVF5— AFP news agency (@AFP) 2 ноября 2018 г.

Ранее в Турции рассказали подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи.

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.