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Подсчитаны расходы США на военных на границе с Мексикой
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Подсчитаны расходы США на военных на границе с Мексикой 

Lenta.ru + ещё 5 53 минуты назад
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Стоимость отправки военных США на границу с Мексикой оценивается в 200 миллионов долларов к концу 2018 года. Такие цифры приводит The Washigton Post, ссылаясь на данные аналитиков Center for Strategic and Budget Assessments и Пентагона.
Как отмечает издание, эта сумма незначительна, если учитывать общий годовой объем оборонного бюджета в 716 миллиардов долларов на фиксальный год. Однако это происходит на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа сократить расходы. Белый дом приказал Пентагону сократить бюджет на следующий год на 33 миллиарда долларов из-за дефицита федерального бюджета.
Такое решение раскритиковали конгрессмены Демократической партии. По их словам, Трамп использует ресурсы, чтобы продвигать свою антииммигрантскую повестку.
Ранее 30 октября сообщалось, что власти США отправят по меньшей мере 5,2 тысячи солдат на южную границу США, чтобы защитить ее от наплыва нелегальных мигрантов. В рамках операции «Верный патриот» 1,8 тысячи военных отправится в Техас, 1,2 тысячи в Аризону и 1,5 тысячи — в Калифорнию. Это сравнимо с воинским контингентом США в Ираке. Сообщается, что количество солдат позднее может быть увеличено.
В середине октября сообщалось, что примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек.
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