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На границе с Мексикой скапливаются тысячи военных США
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На границе с Мексикой скапливаются тысячи военнослужащих США 

Вести.Ru + ещё 17 11 минут назад
Фото: EPA
Более пяти тысяч американских военнослужащих будут находиться на границе с Мексикой к концу понедельника. В эти дни там встречают караван мигрантов из Гондураса и Сальвадора, направляющихся в США. Президент Трамп обещал закрыть границу от "плохих парней".
По данным Министерства обороны США, число военнослужащих США, отправленных на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, к концу понедельника достигнет 5,2 тысячи человек. Во сколько обошлась отправка войск, не сообщается. При этом в Минобороны США отмечают, что оружие будет только у военной полиции.
Сейчас в США направляется караван мигрантов из Гондураса и Сальвадора.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что готов встретить преступников и "плохих парней", которые якобы направляются в страну в составе групп мигрантов, сообщает ТАСС.
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