На границе с Мексикой скапливаются тысячи военных США

На границе с Мексикой скапливаются тысячи военнослужащих США

Более пяти тысяч американских военнослужащих будут находиться на границе с Мексикой к концу понедельника. В эти дни там встречают караван мигрантов из Гондураса и Сальвадора, направляющихся в США . Президент Трамп обещал закрыть границу от "плохих парней".

По данным Министерства обороны США, число военнослужащих США, отправленных на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, к концу понедельника достигнет 5,2 тысячи человек. Во сколько обошлась отправка войск, не сообщается. При этом в Минобороны США отмечают, что оружие будет только у военной полиции.

Сейчас в США направляется караван мигрантов из Гондураса и Сальвадора.