Трамп досрочно проголосовал на выборах в Конгресс

Таким образом, Трампу и первой леди США не придется в день выборов — 6 ноября — уезжать из Вашингтона, чтобы проголосовать, сообщает газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

От штата Нью-Йорк переизбрания в Конгресс будет добиваться Кирстен Гиллибрэнд от Демократической партии

Ранее News.ruписал о том, что президент США Дональд Трамп выложил в своём аккаунте в Twitter новую запись, в которой можно узнать аллюзию на сериал «Игра престолов». Вместо традиционных записей в микроблоке хозяина Белого дома появилось его фото с надписью «Sanctions is coming» («Санкции близко». — Ред.), стилизованной под слоган киносаги.