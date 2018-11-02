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Трамп досрочно проголосовал на выборах в Конгресс
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Трамп досрочно проголосовал на выборах в Конгресс 

News.ru 1 час назад
Фото: Olivier Douliery/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заранее проголосовали на промежуточных выборах в конгресс США. Они сделали это «несколько недель назад» в штате Нью-Йорк, в котором зарегистрированы как избиратели.
Таким образом, Трампу и первой леди США не придется в день выборов — 6 ноября — уезжать из Вашингтона, чтобы проголосовать, сообщает газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.
6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.
От штата Нью-Йорк переизбрания в Конгресс будет добиваться Кирстен Гиллибрэнд от Демократической партии.
Ранее News.ruписал о том, что президент США Дональд Трамп выложил в своём аккаунте в Twitter новую запись, в которой можно узнать аллюзию на сериал «Игра престолов». Вместо традиционных записей в микроблоке хозяина Белого дома появилось его фото с надписью «Sanctions is coming» («Санкции близко». — Ред.), стилизованной под слоган киносаги.
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