Россиян предложили лишить пенсии, аресты в Уфе и другие события дня

Лекарства резко подорожают
Потенциальное повышение цен может быть связано с исчерпанием запасов фармацевтической продукции и ростом курса валют.
Депутат предложил лишить россиян пенсии
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Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский считает, что пенсию по старости в России необходимо отменить.
Раскрыт формат встречи Путина и Трампа в Париже
Президенты РФ и США встретятся в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
После решений синода Вселенского патриархата о возвращении канонического статуса главам двух православных церквей на Украине все православные архиереи страны считаются служителями Вселенского престола.
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Каждый из троих башкирских полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавательницы, арестован. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет Air France «не пустили» в небо России
Летевший в Хошимин самолет французской авиакомпании «Эйр Франс» был вынужден вернуться в Париж из-за «запрета» пересекать воздушное пространство России.
Российская сноубордистка подала в суд на клинику
Российская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая травму позвоночника на Олимпиаде в Сочи, подала иск в суд Санкт-Петербурга против «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», пишет ТАСС.
МВД объяснило отказ от "Шипов"
Российские власти согласовали проект постановления правительства, которое сделает знак «Шипы» рекомендательным, а не обязательным.
Умер Юрий Варданян
Советский тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Варданян умер в США. Об этом «Sputnik Армения» сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи Армении.