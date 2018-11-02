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Возросло число жертв расстрела христиан в Египте
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Возросло число жертв расстрела христиан в Египте 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Число жертв нападения на христиан в Египте возросло до десяти, 13 человек пострадали.
Как передает РИА Новости, об этом рассказал осведомленный египетский источник.
Три автобуса с паломниками из города Сохаг (центральная часть страны) следовали в монастырь Святого Самуила Исповедника, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматов.
Собеседник агентства отметил, что число погибших и пострадавших уточняется​​​. Ранее сообщалось, что при нападении на христиан погибли семь и пострадали 14 человек.
Это далеко не первое преступление в отношении христиан-коптов в Египте. Так 26 мая 2017 года боевики расстреляли 24 паломников, направлявшихся монастырь Святого Самуила.
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