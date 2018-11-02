Как Украина роет себе яму в Азовском море

Популярная современная пословица утверждает, что бабло побеждает зло. Однако в данный момент развивается сюжет, который даст ответ, способно ли бабло победить идиотизм. Речь, разумеется, об Украине , а конкретно — о яме, которую она себе вырыла собственными руками в ситуации на Азовском море.

Одна из главных украинских проблем заключается в том, что, когда речь заходит о России , рациональность и прагматичность у наших соседей отшибает напрочь. Включаются некие загадочные механизмы мышления и принятия решений, которые уже несколько лет являются предметом диванного, а также вполне профессионального осмысления в России.

Формальная логика понятна: пусть у меня корова сдохнет, зато у соседа на некоторое время возникнет дефицит молока. Удивительно то, что она применяется в ситуациях фантасмагорических в своей абсурдности.

На одной чаше весов российское рыболовное судно с экипажем, а на другой — украинские порты на Азове со всем связанным с ними огромным бизнесом, оказавшимся подвешенным на ниточке из-за всей этой ситуации с «Нордом».

Неужели в Киеве не было высокопоставленных и влиятельных людей, которые не смогли весной, когда началась эта история, спрогнозировать, к чему дело придет? Говорят, были.

По слухам, вся эта ситуация вообще возникла из-за личной инициативы некоего офицера-«залетчика», который решил задержанием российских рыбаков реабилитироваться перед начальством. Согласно тем же слухам, поначалу в СБУ схватились за голову и первым делом пообещали Москве быстро «вернуть все взад».

Но механизм «любой ценой покажем агрессору, где раки зимуют» включился, тем более когда все вышло в публичную плоскость, и ситуация стала развиваться по знакомой спирали эскалации и хождения по граблям.

Результаты на данный момент хорошо известны.

Россия начала тщательно — очень тщательно — проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. При этом Москва не нарушает ни единого пункта международного права и тщательно блюдет свои обязательства по российско-украинскому договору по Азовскому морю.

Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла — правда, исключительно моральная. ЕС , Штаты и даже НАТО заявили России, что она поступает нехорошо.

Удивительно, но это никак не повлияло на то, что время задержек судов из-за российских досмотров составляет уже порядка 30 часов, а убытки из-за этих простоев достигли миллиарда гривен. Это все информация украинских властей.

Но тут СМИ приносят неожиданное.

Во-первых, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киеву крайне невыгодно денонсировать договор по Азову, поскольку результатом станет только головная боль в виде еще одного территориального спора с Россией. При этом некоторое время назад глава ведомства Павел Климкин сообщил, что данный договор находится в очереди на расторжение. То есть произошел отчетливый откат по данному пункту.

А во-вторых, состоялся обмен моряков «Норда» на украинских. У киевских властей остается капитан и само судно. Но первый шаг все-таки сделан.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: неужели у Киева проснулся разум в вопросе Азовского моря и можно ожидать от него более конструктивной позиции в дальнейшем?

Более вероятным представляется, что за этими шагами стоят люди, чьими деньгами оплачиваются простои кораблей в Азовском море, и которые собственно и несут ежедневные убытки от происходящего. А ведь это пока средние задержки составляют 30 часов. Россия же вполне может довести их и до 50, и 100 часов.

А уж идеи Киева о денонсации договора по Азову способны заставить поседеть любого бизнесмена, так или иначе связанного с азовскими портами. Ведь в случае такого развития событий руки у России окажутся развязаны, и у нее исчезнут всякие обязательства пропускать украинские и иностранные суда через Керченский пролив.

Нет, Украина, конечно, заявит, что Москва не имеет на это никакого права, а Запад в очередной раз возмутится. Киев пойдет в международный суд и будет очень громко скандалить. Но только это никак не повлияет на то, что украинские порты на Азове окажутся просто заперты как в бутылке.

Очевидно, что ни одному предпринимателю не хочется проверять на своей шкуре, какой алгоритм пропуска через Керченский пролив включит в этой ситуации Россия.

Надо полагать, что именно эти соображения заставили очень богатых и влиятельных людей включить все свои возможности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Азове и даже организовать определенный откат в позиции Киева.

И именно тут находится самый интересный вопрос: насколько хватит ресурса и влияния у этих людей? Смогут ли они добиться от украинских властей полного урегулирования вопроса — с возвращением России капитана и самого судна? Или же это будет какое-то частичное решение, но без худших вариантов развития событий? Или же в конечном итоге произойдет откат и ситуация вернется к эскалации по самому плохому для Украины сценарию?

Самое смешное — и печальное — что последний вариант совершенно не исключен.

В конце концов, за уже разорванными экономическими связями с Россией также стояли очень влиятельные люди с серьезными средствами, но это им не помогло. Деньги безнадежно проиграли идиотизму в виде идеи разрыва с Россией любой ценой.

Так что, шансы на то, что украинским олигархам и западным магнатам, кровно заинтересованным в полном урегулировании ситуации на Азове, удастся переломить главный тренд украинского государства, не так уж велики.

Уничтожение экономики целого собственного региона может оказаться для Украины вполне приемлемой ценой для того, чтобы уязвить северного соседа и доказать ему что-то — и любое бабло окажется тут бессильным.