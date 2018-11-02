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Трамп анонсировал новые санкции в стиле «Игры престолов» 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана, опубликовав в твиттере постер в стиле популярного американского сериала "Игра престолов".
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Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что в ближайший понедельник Вашингтон внесет в санкционный список более 700 компаний в рамках антииранских ограничений.
В свою очередь, Трамп опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану "Игры престолов" — "Зима близко".
В мае США объявили о выходе из иранской сделки и восстановлении всех санкций против Терерана, в том числе в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. В Вашингтоне отмечали, что намерены свести экспорт иранской нефти к нулю.
Другие участники иранского соглашения, включая Россию, раскритиковали решение США и призвали стороны к соблюдению условий сделки.
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