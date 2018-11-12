Трампа заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Демократы заподозрили Трампа в злоупотреблении полномочиями

По данным телеканала, демократы намерены выяснить не злоупотребляет ли Трамп своими полномочиями.

Как отмечается, некоторые члены демократической партии считают, что Трамп использует свою власть для того, чтобы "наказать" главу Amazon Джеффа Безоса

При этом, по мнению демократов, Трамп также борется против критикующих его СМИ.

Ранее Трамп заявил о нарушении Amazon антимонопольного законодательства США.