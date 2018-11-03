Киев «дарит» земли Польше, Венгрии и Молдавии

Украина рискует подарить Варшаве около 5 тысяч гектаров земель, сообщает Государственная аудиторская служба. Из-за нехватки денег в бюджете прекратились работы по укреплению берега Западного Буга, по которому проходит граница, и эта река скоро поменяет свое русло — «в пользу» Польши.
О вероятной потере земель общей стоимостью 862 млн гривен (более 2 млрд рублей) говорится в отчете Государственной аудиторской службы Украины. Об этом в пятницу пишет украинская «Экономическая правда» со ссылкой на проект «Марлин» — анонимный волонтерский проект, добывающий закрытую информацию из властных структур.
Аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств растет на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других — на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Поясним — речь идет о границах с Венгрией, Румынией и Молдавией. Стоимость необходимых работ составляет около 2 млрд гривен — около 4,7 млрд рублей.
По данным аудиторов, минфин и министерство экологии Украины знают о проблеме, но в течение 2015-2017 годов деньги на береговые работы они не выделяли.
Кстати, аналогичная проблема отмечается и на других границах Украины. Как писала год назад газета ВЗГЛЯД, претендентом на ее земли невольно оказалась дружественная Киеву Белоруссия, а предателем и сепаратистом — национальная гордость Украины река Днепр. А все потому, что у страны не хватает денег даже на самое необходимое — собственную границу. В частности, в Репкинском районе Черниговской области Днепр меняет свое русло, по которому как раз и проходит граница.