Киев «дарит» земли Польше, Венгрии и Молдавии

Киев собирается «подарить» приграничные земли Польше, Венгрии и Молдавии

Украина рискует подарить Варшаве около 5 тысяч гектаров земель, сообщает Государственная аудиторская служба. Из-за нехватки денег в бюджете прекратились работы по укреплению берега Западного Буга, по которому проходит граница, и эта река скоро поменяет свое русло — «в пользу» Польши

О вероятной потере земель общей стоимостью 862 млн гривен (более 2 млрд рублей) говорится в отчете Государственной аудиторской службы Украины. Об этом в пятницу пишет украинская «Экономическая правда» со ссылкой на проект «Марлин» — анонимный волонтерский проект, добывающий закрытую информацию из властных структур.

Аналогичная угроза потери территорий в пользу других государств растет на трансграничных участках рек Тиса, Днестр, Сож, Прут, Сучава и других — на территории Винницкой, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областей. Поясним — речь идет о границах с Венгрией, Румынией и Молдавией. Стоимость необходимых работ составляет около 2 млрд гривен — около 4,7 млрд рублей.

По данным аудиторов, минфин и министерство экологии Украины знают о проблеме, но в течение 2015-2017 годов деньги на береговые работы они не выделяли.