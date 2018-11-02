Лукашенко рассказал об интересе Назарбаева к его ботинкам 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предпочитает носить белорусскую обувь и однажды его ботинками заинтересовался глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Я даже когда встречаюсь с главами государств, они щеголяют в итальянских, ещё каких-то… Назарбаев говорит «а где это ты такое взял?». Я говорю — «в Беларуси», — цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, Назарбаев ответил: «Да не может быть!».
Лукашенко добавил, что ему пришлось снять свою обувь и показать Назарбаеву бренд производителя.
«И не надо итальянское, и не надо французское», — добавил белорусский лидер.
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