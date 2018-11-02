ЕС собирается обойти санкции США против Ирана 

Министры финансов Франции, ФРГ и Британии проведут встречу для проработки механизма обеспечения транзакций с Ираном. Евросоюз остается привержен защите интересов компаний, торгующих с этой страной, несмотря на санкции США
«Необходимо продолжить работу по оказанию помощи и поддержке экономических операторов, ведущих законный бизнес в соответствии с законодательством ЕС. Наша коллективная решимость завершить эту работу непоколебима», — говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, министров иностранных дел и финансов Франции, ФРГ и Великобритании.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп выложил в своём аккаунте в Twitter новую запись, в которой можно узнать аллюзию на сериал «Игра престолов». Вместо традиционных записей в микроблоге хозяина Белого дома появилось его фото с надписью «Sanctions is coming» («Санкции близко». — Ред.), стилизованной под слоган киносаги.