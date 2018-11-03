ЕС раскритиковал антиукраинские санкции России

В ЕС заявили о необоснованности антиукраинских санкций России

Евросоюз (ЕС) посчитал введенные Россией антиукраинские санкции необоснованными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представительство ЕС в Киеве.

Как отмечается, в ЕС полагают, что необходимо избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации. В киевском ведомстве подчеркнули, что введенные российской стороной санкционные ограничения "не обоснованы".