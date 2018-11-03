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ЕС раскритиковал антиукраинские санкции России
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В ЕС заявили о необоснованности антиукраинских санкций России 

Газета.Ru + ещё 15 15 минут назад
Фото: Reuters
Евросоюз (ЕС) посчитал введенные Россией антиукраинские санкции необоснованными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представительство ЕС в Киеве.
Как отмечается, в ЕС полагают, что необходимо избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации. В киевском ведомстве подчеркнули, что введенные российской стороной санкционные ограничения "не обоснованы".
Ранее в Кремле назвали антиукраинские санкции ответом на "упражнения" Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона зеркально ответила на введенные Украиной санкции.
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