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ЕС опробует на туристах виртуальный детектор лжи
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Verge: ЕС опробует на туристах виртуальный детектор лжи 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
На протяжении шести месяцев четыре пограничных контрольно-пропускных пункта в Венгрии, Греции и Латвии будут тестировать систему iBorderCtrl — детектор лжи для туристов, сообщает The Verge. Ожидается, что программа позволит ускорить процесс перехода границы.
В скором времени на ряде пограничных контрольно-пропускных пунктов ЕС появится детектор лжи с элементами искусственного интеллекта, передаёт The Verge.
Как сообщается, тестирование программы iBorderCtrl, рассчитанной на шесть месяцев, пройдёт на четырёх пунктах в Венгрии, Греции и Латвии. Ожидается, что при помощи iBorderCtrl удастся ускорить процесс перехода границы.
Система предложит желающим попасть в ЕС заполнить онлайн-заявки и подать ряд документов, таких как паспорт. Затем, «виртуальный пограничник» задаст туристам вопросы об их поездке.
Так, среди прочего он может поинтересоваться содержимым чемодана и подтвердится ли ответ, если путешественника попросят открыть багаж и показать его содержимое. При этом честность человека можно будет оценить при помощи специальной камеры, позволяющей системе анализировать жесты и движения.
В случае успешного прохождения детектора лжи турист получит QR-код, который позволит ему пройти границу.
Если же программа распознает ложь, туристу придётся сдать биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, а также пройти систему распознавания лиц. Затем он должен будет пройти к пограничнику, который и примет окончательное решение о допуске на территорию Евросоюза.
Так как это экспериментальная система, исключительно на основе её выводов решение об отказе во въезде в ЕС приниматься не будет. В предыдущих испытаниях точность программы составила лишь 76%, однако ожидается, что показатель можно улучшить до 85%, пишет The Verge.
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