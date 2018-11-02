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Грузовик ВСУ подорвался на мине
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Басурин: грузовик ВСУ подорвался на собственной мине у линии разграничения в Донбассе 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, еще пятеро пострадали в результате подрыва автомобиля "Урал" на мине в районе подконтрольного Киеву поселка Пески у линии разграничения в Донбассе. Об этом в пятницу заявил заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
"В зоне ответственности 56-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Пески 30 октября текущего года в результате наезда на собственные противотанковые минные заграждения произошел подрыв грузового автомобиля марки "Урал", — цитирует его Донецкое агентство новостей.
По данным Басурина, в результате двое украинских силовиков скончались от полученных травм, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, выступая с докладом 12 октября в Киеве, констатировал, что в зоне конфликта по-прежнему не выполняются соглашения об отводе вооружений, разведении сил и разминировании, что приводит к новым жертвам среди мирного населения Донбасса.
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