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На севере Японии исчез остров
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СМИ: На севере Японии исчез остров 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: google.com
К северу от Хоккайдо у берегов Курил исчез небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, принадлежащий Японии, пишет The Guardian.
Сообщается, что жители близлежащей деревни, которая находится на Хоккайдо в 500 метрах от острова даже не заметили его исчезновения. На его отсутствие обратил внимание автор книги о малых островах Японии.
Согласно замерам, проводимым в 1987 году, остров возвышался над водой на 1,4 метра. Только в 2014 год он получил название среди 158 безымянных японских островов. Это было сделано для того, чтобы подтвердить права Японии на них и расширить экономическую зону государства.
Предполагается, что возвышавшаяся над водой часть острова была уничтожена штормами и ледоходами.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
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