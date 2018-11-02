СМИ: На севере Японии исчез остров

К северу от Хоккайдо у берегов Курил исчез небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, принадлежащий Японии , пишет The Guardian

Сообщается, что жители близлежащей деревни, которая находится на Хоккайдо в 500 метрах от острова даже не заметили его исчезновения. На его отсутствие обратил внимание автор книги о малых островах Японии.

Согласно замерам, проводимым в 1987 году, остров возвышался над водой на 1,4 метра. Только в 2014 год он получил название среди 158 безымянных японских островов. Это было сделано для того, чтобы подтвердить права Японии на них и расширить экономическую зону государства.

Предполагается, что возвышавшаяся над водой часть острова была уничтожена штормами и ледоходами.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3