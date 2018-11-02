Комик обогнал Порошенко по популярности

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Украинский комик занял второе место в президентском рейтинге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский занял второе место в списке претендентов на пост президента Украины. Это следует из совместного социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований, Киевским международным институтом социологии и социологической группой «Рейтинг».
«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Петр Порошенко и Юрий Бойко», — говорится в исследовании.
Среди тех, кто определился со своим кандидатом и пойдет на выборы, за Тимошенко готовы проголосовать 18,9 процента опрошенных, а за Зеленского — 10,7 процента. За экс-министра обороны Гриценко и действующего президента Порошенко готовы проголосовать по 9,9 процента украинцев, а главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойка поддерживают 9,8 процента опрошенных.
Владимир Зеленский возглавляет юмористическую студию «Квартал-95», которая с 2003 года выпускает комедийное шоу в жанре политической сатиры «Вечерний квартал». Помимо карьеры комика, Зеленский известен как актер. В политическом сериале «Слуга народа» он играет школьного учителя истории, который внезапно начинает политическую карьеру и идет в президенты Украины.
В рейтинге также фигурирует лидер музыкальной группы «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук. На этой неделе он заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, но, несмотря на это, за него готовы проголосовать 7 процентов украинцев.
Очередные президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.
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