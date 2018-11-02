Комик обогнал Порошенко по популярности

Украинский комик занял второе место в президентском рейтинге

Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский занял второе место в списке претендентов на пост президента Украины . Это следует из совместного социологического исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований, Киевским международным институтом социологии и социологической группой «Рейтинг».

«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Петр Порошенко и Юрий Бойко», — говорится в исследовании.

Среди тех, кто определился со своим кандидатом и пойдет на выборы, за Тимошенко готовы проголосовать 18,9 процента опрошенных, а за Зеленского — 10,7 процента. За экс-министра обороны Гриценко и действующего президента Порошенко готовы проголосовать по 9,9 процента украинцев, а главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойка поддерживают 9,8 процента опрошенных.

Владимир Зеленский возглавляет юмористическую студию «Квартал-95», которая с 2003 года выпускает комедийное шоу в жанре политической сатиры «Вечерний квартал». Помимо карьеры комика, Зеленский известен как актер. В политическом сериале «Слуга народа» он играет школьного учителя истории, который внезапно начинает политическую карьеру и идет в президенты Украины.

В рейтинге также фигурирует лидер музыкальной группы «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук . На этой неделе он заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, но, несмотря на это, за него готовы проголосовать 7 процентов украинцев.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.