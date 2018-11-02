СМИ: жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли»

Жених Юлии Скрипаль , которая в марте подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери, "исчез с лица земли", ее машина оставлена возле подъезда дома, где находится ее московская квартира, а собака Нуар последние полгода живет в приюте, пишет британский таблоид Daily Mirror.

Корреспонденты издания пообщались с родственниками бывшего двойного агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , который вместе со своей дочерью был отравлен с использованием "Новичка".

В частности, 45-летняя двоюродная сестра Юлии — Виктория Скрипаль — опасается, что на нее может охотиться российская военная разведка.

"Исчезновение" жениха Юлии подогревает спекуляции о том, что он мог быть агентом ГРУ, пишет британский таблоид.

По словам Виктории Скрипаль, ее дядя и сестра так и не вышли на связь. Как отмечает издание, после отравления и выписки из больницы в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль не появлялись на публике.