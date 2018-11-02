Трамп пошел на перемирие с Китаем

Трамп решил заключить перемирие с Китаем

Ключевым должностным лицам Трамп уже поручил разработать условия соглашения. По сообщению близких к Белому дому источников, это можно расценивать как первый шаг на пути завершения торговой войны между странами.

Ситуацию переломили телефонные переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Это были первые за полгода переговоры глав двух стран, о которых публично сообщалось. Стороны заявили, что они конструктивно обсудили ситуацию в Северной Корее и торговые отношения. Трамп сказал, что разговор был «длинным и очень хорошим». Китайские СМИ сообщили, что Трамп поддерживал «честную, открытую дискуссию», в частности, обсудил возможные переговоры в Аргентине.

Ранее Трамп поддерживал достаточно агрессивную политику в отношении Китая. Еще в октябре он заявил, что не остановится и готов ударить по экономике КНР значительно сильнее. «Мы уже достигли колоссального эффекта. Их экономика пошла вниз очень уверенными темпами, у меня есть возможности, чтобы это усилить, если я захочу этого», — сообщил Трамп. При этом он оговорился, что не хочет эскалации и надеется, что Китай сможет приступить к переговорам. Однако американский лидер не упустил случая еще раз обвинить Пекин в нечестной торговой войне, которую, по его мнению, КНР уже длительное время ведет против США.