Удар в самое сердце: добьют ли Украину российские санкции

Первая реакция на контрсанкции России на Украине — призывы готовиться к гибридной войне и угрозы конфискации и замораживания активов российских компаний в стране. Главный кредитор Украины, МВФ , пока не берется оценить возможный ущерб от новых рестрикций. Нацбанк Украины тоже воздерживается от оценок, надеясь, что местные олигархи не хранят деньги в России.

Ответные меры России в отношении физических и юридических лиц Украины, введенные в четверг 1 ноября, взбудоражили украинские СМИ и истеблишмент.

Первым делом в Украине отметили, что «черном списке» — крупнейшие компании металлургической и химической промышленности. То есть под российскими контрсанкциями оказались основные налогоплательщики в украинский бюджет.

Например, металлургическая компания «Интерпайп», производитель труб и колесных пар для железнодорожного транспорта. Ключевая фигура этой компании — миллиардер Виктор Пинчук (в 2008 году Forbes признавал его самым богатым гражданином Украины). Сейчас его состояние оценивается в $1,1 млрд Сам олигарх оказался в санкционном списке.

Аналогичная ситуация с ПАО «ДнепрАзот». Эта компания находится в числе стратегически важных компаний Украины. Хотя в июне производство там было остановлено «вследствие неблагоприятной рыночной конъюнктуры». После попадания в российский список «ДнепрАзот» теряет последние возможности по преодолению кризиса, и это еще один удар по бюджету Украины, так как предприятие было крупным налогоплательщиком химической отрасли.

Под санкциями также другие крупные налогоплательщики Украины: «Запорожкокс», «Кремнийполимер», «Криворожский железорудный комбинат», «Марганецкий ГОК», «Покровский ГОК», «РовноАзот», «СумыХимпром», ТД «Агроимпорт», АО «Украинский бекон», «Харьковский тракторный завод», «Химдивизион».

Вот уж напугали ежей

ЕС. На этом фоне примечательна реакция на контрсанкции некоторых украинских чиновников и депутатов. Отчасти она напоминает браваду некоторых российских политиков на санкции США

Эмоциональнее всего на российские рестрикции отреагировал секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов . Узнав о санкциях, он вспомнил о ежике и о том, чем его бесполезно пугать. В своей страничке в фейсбуке Турчинов сообщил:

«Налякали їжаків голим задом!»

(«Напугали ежей голым задом»).

До введения этих контрсанкций экономическое противостояние развивалось последнее время вялотекуще. Более того, товарооборот между Россией и Украиной даже рос.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд Рост взаимной торговли зафиксирован впервые с 2012 года.

Российский экспорт на Украину вырос по всем ключевым товарным группам. Импорт также вырос по всем товарным группам, за исключением древесины.

Пик российско-украинских торговых отношений приходится на 2011 год. Тогда объем взаимной торговли составил $50,6 млрд

Олигархи просто так это не оставят

Но теперь все, похоже, ситуация изменится. В черные списки попали крупные украинские олигархи. И они могут начать лоббировать заморозку оставшихся активов российских компаний на Украине.

«Думаю, это может повести за собой законные действия украинской власти относительно конфискации и замораживания активов российских компаний в Украине», — заявил он.

Решение о контрсанкциях, считает украинский депутат, «продиктовано интересами РФ по дальнейшему захвату экономической собственности украинских граждан».

Впрочем, в черном списке Кремля нет многих видных предпринимателей Украины. Так, в нем нет опального олигарха Игоря Коломойского, зато есть его партнер Геннадий Боголюбов , также считающийся одним из богатейших людей Украины. Не подпал под российские санкции и «олигарх номер один» Ринат Ахметов , зато в перечень вошли топ-менеджеры его компаний. Нет в списке и олигарха Дмитрия Фирташа

Избирательность российского законодателя в отношении отдельных персон Украины дала повод местным СМИ для конспирологических версий случившегося. На украинских форумах идут дискуссия по поводу того, почему одни персоны есть в списке, а других нет.

Фигурирует версия о «легализации агентуры Кремля». То есть Россия якобы хочет создать алиби для своих «резидентов». В первую очередь под агентом подразумевается политик Юлия Тимошенко

В России украинцы деньги не хранят

Российские эксперты пока не готовы оценить возможный ущерб от контрсанкций.

Один из главных кредиторов Украины, Международный валютный фонд, тоже взял тайм-аут. «Я не буду это комментировать, но мы постараемся потом к этому вернуться — после того, как изучим данный вопрос. Мы работаем не в политической, а в экономической сфере», — отметил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс

Представитель Нацбанка Украины Екатерина Рожкова признала, что регулятор пока не может дать глубокой оценки российским ограничительным мерам. Но Нацбанк, по ее словам, надеется, что контрсанкции России не повлияют на экономику страны.

«Мне хочется верить, что учитывая то, что список состоит из депутатов, госчиновников и они в России деньги не хранят. В любом случае это их собственные сбережения, и каким образом это повлияет на макрофинансовую стабильность — хочется верить, что никак», — процитировало заявление Рожковой агентство «Укринформ».

Кремль, впрочем, рассчитывает на эффект от контрсанкций.

«Рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки хотя бы робкие ростки даст на украинской земле», — прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в списках нет украинского президента Петра Порошенко , представитель Кремля указал, что «традиционно президенты не включаются в санкционные списки».

«Это уже какой-то запредельный шаг», — -пояснил он.

Напомним, в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.