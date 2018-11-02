В США впервые за пять лет казнили электричеством

В США впервые за пять лет совершили казнь на электрическом стуле

Высшую меру наказания применили в штате Теннесси.

Преступник Эдмунд Загорски, осужденный в апреле 1983 года за убийство двух человек, сам выбрал такой способ ухода из жизни. Он счел, что смертельная инъекция окажется для него слишком болезненной, сообщила газета USA Today . Последними словами заключенного стали let's rock ("покачаемся").

Последний раз электрический стул для казни осужденного применялся в Соединенных Штатах в 2013 году в штате Виргиния. А в Теннесси его не использовали с 1960 года.

В настоящее время смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата. Большинство осужденных выбирает летальную инъекцию, в некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение или газовая камера.