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В стене нашли сотни замурованных человеческих зубов
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В США нашли тысячу замурованных в стену человеческих зубов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Зубы, найденные в стене одного из городов штата Джорджия, были скрыты в помещениях, которые когда-то занимали дантисты.
В американском городе Валдоста, штат Джорджия, обнаружили стену, внутри которой было замуровано порядка тысячи человеческих зубов. О находке сообщили проводившие на месте ремонт строители.
Как сообщает The Sun, здание располагается прямо в центре города. Это уже третий подобный случай в Джорджии. Предполагается, что зубы могли быть запрятаны врачами, которые работал в помещении в 1900-х годах.
По словам краеведа Гарри Эванса, в прошлом веке в здании принимали сразу два зубных врача. По его мнению, стоматологи могли делать в стенах своеобразные «тайники». Тем не менее, точная причина, по которой человеческие кости запрятаны в стену не установлены.
При этом отмечается, что предыдущие находки также были сделаны в местах, где ранее располагались кабинеты дантистов.
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