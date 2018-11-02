Кэмерон решил вернуться в большую политику

СМИ: Дэвид Кэмерон надумал вернуться в британский МИД

Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решил вернуться в правительство в качестве главы МИД . Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на издание The Sun.

В разговорах с друзьями британский политик нередко говорит о желании вернуться в большую политику.

«Дэвид предан государственной службе и нередко говорит о том, что не исключает возвращения в политику, внутреннюю или международную. Ему всего 52 года, он молодой человек», — рассказал друг Дэвида Кэмерона.

Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 годы. Он ушел в в отставку после победы сторонников Brexit. Политик также покинул Палату общин