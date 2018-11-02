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Кэмерон решил вернуться в большую политику
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СМИ: Дэвид Кэмерон надумал вернуться в британский МИД 

360tv.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон решил вернуться в правительство в качестве главы МИД. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на издание The Sun.
В разговорах с друзьями британский политик нередко говорит о желании вернуться в большую политику.
«Дэвид предан государственной службе и нередко говорит о том, что не исключает возвращения в политику, внутреннюю или международную. Ему всего 52 года, он молодой человек», — рассказал друг Дэвида Кэмерона.
Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 годы. Он ушел в в отставку после победы сторонников Brexit. Политик также покинул Палату общин.
После этого Кэмерон подписал контракт на сумму 800 тысяч фунтов, согласно которому он должен издать мемуары. Книгу ждут в 2019 году, после официального выхода королевства из ЕС.
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