«Кто-то натравливает нас на русских»

Бойня и хоррор: в Польше снова обсуждают грядущее нападение России

Поляков продолжают запугивать российской угрозой. Книги, описывающие нападение России на страны НАТО , выходят там с завидным постоянством. Например, в 2016 году на польском языке была издана книга британского генерала Ричарда Ширрефа с незатейливым названием «2017: Война с Россией». В ней прогнозировалось, что Путин в 2017 году нападет на страны Балтии, что приведет к широкомасштабному военному конфликту между Россией и НАТО.

Прогнозы британского генерала почему-то не сбылись, те не менее полякам продолжают усиленно внушать мысль о неминуемом нападении России.

Так недавно популярное польское издание Fakt. pl посвятило свой материал новой книге «Время обреченных», вышедшей в Польше в начале октября.

Уничтожен военно-морской флот, бойня подразделений территориальной обороны (ТО), созданных бывшим главой минобороны Антонием Мацеревичем , четыре миллиона поляков, бежавших от войны в Германию , и, наконец, разделенная Польша в развалинах, как после Второй мировой войны — такой сценарий нападения России на Польшу описал в своей книге, основываясь на данных специализированной литературы и 25-летнего опыта военной службы в польской армии, автор Марек М. Мейсснер.

Несмотря на то, что книга Мейсснера является художественным произведением, она, по мнению издания Fakt. pl, впечатляет из-за внимания к деталям, описывающим террор, который польским солдатам могут уготовить русские после нападения на Польшу.

— Выводы являются убийственными — это очередная публикация после интервью генерала Вальдемара Скжипчака, указывающего на опасность, которая грозит нам со стороны России. И мы можем ожидать, что книг, поднимающих эту тему, будет еще больше. Все потому, что призрак войны над Европой становится все более реальным, — констатируется в статье посвященной книге.

Польские журналисты отмечают, что даже, «когда под конец каденции президента Джорджа Буша Россия напала на Грузию , в Европе было совсем немного тех, кто ожидал бы, что другие страны тоже могут пасть жертвой военной агрессии со стороны Путина».

— Сегодня об идущей на Донбассе войне России с Украиной становится проще забыть — длится она уже долго, а конца и края не видно, и это приводит к тому, что международное сообщество понемногу забывает о ней. Российские войска использовали Сирию, как идеальный тренировочный полигон, приобрели прекрасный боевой опыт. При этом только что завершились крупнейшие со времен холодной войны учения армий России и Китая, в которых приняли участие более 300 тысяч солдат. В Польше эти темы не попадают в заголовки газет, но все больше и больше экспертов предупреждает, что война вовсе не так далека, как может показаться, — заключается в материале.

Как полагает издание Fakt. pl, «Время обреченных» дает представление о размере трагедии, которая может коснуться Польши. Обозреватель «Ридуса» предлагает подробно остановиться на некоторых деталях обсуждения нашумевшей книги.

Солдаты теробороны как пушечное мясо

В Польше продолжается начатое Антонием Мацеревичем формирование войск Территориальной обороны (ТО). В каждом воеводстве должна появиться бригада, а в Мазовии — две.

Новый вид вооруженных сил — это предмет особого внимания экс-министра. Это гордость политиков из правящей партии ПиС, особенно из тех избирательных округов, где уже сформированы подразделения, которые должны быть ответом на угрозу нападения регулярной армии противника.

Между тем эксперты предупреждают, что процедуры, обучение, вооружение и организация приведут к тому, что солдаты ТО в лучшем случае могут закончить как пушечное мясо.

То, какая судьба может ожидать достойных парней, которые записались в ТО, мотивированы современным патриотизмом и поиском смысла жизни, описал в книге «Время обреченных» Марек М. Мейсснер.

Автор, который как журналист занимается вопросами армии с 1993 года, проанализировал специализированные разработки и отчеты о действиях российской армии в Сирии и на Украине. На этой основе он создал поразительным видение продолжающейся 52 дня войны, которая для солдат ТО является адом на земле.

Уже одна из первых сцен, описанных Мейсснером, не оставляет иллюзий относительно роли солдат ТО.

«Прежде чем мы выехали на южный фронт, командир расставил нас в роще на перекличку и держал речь. Много говорил о том, как «собственной грудью мы защищаем родину от нового советского нашествия», как и в 1920 году «мы являемся надеждой Европы», и что мы победим благодаря стойкости и непоколебимой вере. (…) Больше всего мне не понравилось, когда он начал говорить, что если мы погибнем, то «о нас будут помнить столетиями» и назовут школы нашими именами. Это жалкое утешение, подумал я. Самое лучшее он оставил на конец. Он сказал, что существует большая вероятность перехода в подполье, и мы должны выбрать себе псевдонимы и отныне использовать их, а настоящие имена забыть. Это уже мне, б#$%ь, вообще не понравилось. Мы еще не начали воевать, а здесь командир говорит о подполье? Мы уже облажались? На кой черт нам такой командир» — рассказывает один из трех главных героев книги о начале войны развязанной идущими на Варшаву русскими.

Союзники не помогут

Практически с первых дней видно, что помощь быстро не придет. Русские взяли Сувальский перешеек, но не напали на Латвию, Литву и Эстонию. Наши союзники, особенно соседи с юга «сразу имеют страшные проблемы в аэропортах, у них все перестало работать, и никакие самолеты НАТО не могут там приземлиться.

Зато у немцев, шведов, финнов и норвежцев мобилизация. Французы тоже собираются, но как-то, медленно и „в основном занимаются логистикой“. Русские за два месяца завоевывают Польшу, вынуждая бежать в Германию 4 млн поляков. На месте Польши возникают два государства: Республика Польша и Польская Национальная Республика, являющаяся российским протекторатом.

Видение первого столкновения с противником в деревне Полик пугает. Герой книги описывает хаос в подразделении в момент перед атакой:

»У меня было какое-то дурное предчувствие, люди расположились в лесу, как в каком-то цыганском лагере, один бреется, другой спит под деревом, пока другие пытаются слушать радио, остальные где-то бродят, не зная, куда нужно идти. (…) Тогда началось. Это был ад: лес буквально взорвался. Он стал одним большим огнем, который фонтанировал со всех сторон. Внутри летали пылающие ветки (…) и, вероятно, металл, потому что это выглядело как блестящий дождь (…) Пламя было повсюду. Еще несколько молний, следы пламени, и… тишина? Нет, не тишина, потому что я ничего не слышал. (…) Кое-что я начинал слышать… кое-что? Боже мой, это был один большой вой и стон! Может, хорошо, что в начале я немного оглох. Я просто смотрел. Лучше всего, наверное, вышел тот, который спал под деревом. У него в груди был кусок металла, но спокойное лицо. Из тех, что слушали радио, получилась какая-то масса, кроваво-бело-зеленая. Я предпочел не смотреть. Тот, который брился, не смог закончить, потому что у него не было половины головы. Еще трое были буквально нанизаны на ветки. Из тех двоих, что должны были с нами ехать, осталось — от одного грудь и голова, а от другого — ноги. Остального не было».

После первых сражений потери ТО являются катастрофическими:

«Еще мы посчитались. Нас было восемнадцать. Из трехсот человек, т. е. из всего 3 батальона Мазовецкой бригады ТО. Что произошло с первым и вторым батальоном мы не имели понятия» — говорится в книге Мейсснера.

«Это не является военной фантастикой, это действительно может произойти», — рецензирует Винцент В. Северский, писатель и бывший офицер разведки.

А сам автор книги при этом отмечает: «Это повествование является только допущением, а значит, вымыслом. Что не значит, что этот вымысел не может осуществиться».

Свое мнение о бестселлере выразили и многие польские интернет-пользователи. Ниже некоторые из них.

Mike Medor

— А ПиСовцы пусть продолжат плевать ядом на Россию. Это всего лишь книга, но русские — мстительные, помнят оскорбления. Ну и дикие, по отношению к Западу. Я не говорю о том, чтобы их любить, просто нужно жить с ними как добрые соседи.

Roman Grzybek

— А может перестать ссать более сильному соседу на штанины и срать на коврик у двери в надежде на то, что новый Большой брат из-за океана, погладит по головке и похвалит. Может, он даже даст за это кресло президенту во время подписания верноподданических деклараций? (намек на фото в СМИ на котором Дуда стоя подписывал документы во время последнего визита в Вашингтон, в то время как Трамп сидел в кресле — прим. «Ридус»).

Jagoda Wiśniewska

— Правительство довело до таких отношений с соседями, что все возможно. И еще этот Блащак, а раньше Мацеревич — полный провал (Блащак, Мацеревич — министры обороны Польши — прим)

Marian Borodzicz

— «Кто-то» натравливает нас на русских. Цель, которую он хочет достичь, это чтобы Польша была театром действий, его «началом и концом». Гниды из-за океана думают, что спасут свои задницы. Никто не выживет. Мы даже не успеем открыть дверь в туалет и испаримся. Скажем «стоп» «провидцам», которые предвещает победу над Россией. Нет такой опции.

Как видно из комментариев, в целом большинство пользователей негативно оценивают произведение Мейсснера, хотя антироссийские комментарии на портале также присутствуют.

Стоит отметить, что ранее издание Fakt. pl в одной из своих статей проводило опрос по поводу российской угрозы. Читателям был задан вопрос «Угрожает ли нам Россия?». Ответы распределились следующим образом.

«Да» — 44% «Нет» — 56%

Обозреватель «Ридуса» обратился к польскому журналисту и члену партии «Смена» Конраду Ренкасу с вопросом: «Почему и для чего в Польше издаются такие книги?»

«Вопросы нужно повернуть так — такие книги появляются потому, что был есть спрос. Странным было бы, если бы кто-то не захотел воспользоваться фобиями и страхами, которые создают политики, средства массовой информации и даже некоторые военные, — сказал собеседник «Ридуса». — Поляков ежедневно бомбардируют информацией о мнимой российской угрозе, об агрессивных намерениях России, о российских войсках, скапливающихся на польских границах. Везде, от таблоидов до якобы серьезных медиа — полно данных о российском военном превосходстве, нарисованы предполагаемые направления российского нападения, рассчитывается, сколько дней могла бы продержаться польская армия и т. д. По сути мы имеем дело с массовым психозом».

Тем более, что во всех этих страшных историях не хватает одной очень существенной детали: зачем и для чего Россия могла бы напасть на Польшу? Никогда, нигде не появляются ни мотив, ни цель! Просто заранее считается, что так и должно быть.

«Видно такой уж у России агрессивный характер, что она вторгается без причины…» — что-то подобное всерьез внушается полякам, — считает польский журналист.

Впрочем, Конрад Рекс во всем этом не видит никакого парадокса. Поскольку в 90-х, пожалуй, не было ни одного польского криминального сериала, в котором в конце не появлялся бы русский гангстер. Затем место гангстеров в массовой культуре в равной степени заняли сатанинские бизнесмены из России. Теперь, видно, пришло время пугать всей Россией.

«Ко всему этому также имеют отношение внутрипольские разборки, в которые очень хорошо вписывается книга Марека М. Мейсснера, — замечает Ренкас. — В Польше продолжается спор о конфигурации Вооруженных сил и оборонной политике — естественно, тоже на фоне больших денег. Нынешние бенефициары системы хотят сохранения польской армии в качестве небольшого контингента для обслуживания американских колониальных войн, зато с обширными закупками вооружения — конечно же, американского. Это прекрасно сочетается с объявленным Дональдом Трампом выходом США из договора о РСМД и ожидаемым в связи с этим возможным размещением в Польше тактического ядерного оружия малой дальности».

С этой группой, зарабатывающей на лоббировании и миллиардных тендерах для военных, по словам польского журналиста, сотрудничают политики, убеждающие, что безопасность Польши зависит исключительно от абсолютного подчинения Соединенным Штатам, от присутствия на польской территории армии США и американских систем вооружения.

«Поэтому в их интересах критиковать саму идею войск Территориальной обороны, или привязанности польской армии к польской земле, ее сосредоточения на наиболее опасном украинском участке и широкий набор добровольцев, в том числе в патриотических сообществах, гораздо менее уязвимых к проамериканской пропаганде. Поэтому необходимо, в популярной, сенсационной форме дезавуировать эту инициативу, показать ее полную неэффективность — словом, как бы литературно «расстрелять», естественно российскими руками», — заключает Ренкас.

И, наконец, последний элемент — организация травли против «русских агентов». Цитируемые фрагменты книги четко указывают на еще одну угрозу, с которой «настоящий, евроатлантический патриот» должен бороться: коллаборация и внутренний враг.

Изображение, созданной россиянами и их «зелеными человечками» марионеточной Польской Национальной Республики, хорошо демонстрирует также и этот аспект господствующей в Польше русофобской паранойи.

Охота на ведьм и видение «агентов Путина» во всех, кто хотя бы немного скептически относится к официальной пропагандистской линии истеблишмента — принимает в Польше гротескные формы (особенно, когда даже главные партии соревнуются в обвинениях в том, кто больше «помогает Путину» и у кого больше агентов российского президента).

Принимая во внимание тот факт, что Матеуш Пискорский, бывший депутат, пожалуй, наиболее полно демонстрировавший абсурдность антироссийскости в Польше — уже 28 месяцев находится в заключении, естественно, как «русский агент», становится очевидно, что это никакой не анекдот, все очень серьезно.