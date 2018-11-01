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Редких лосей-альбиносов сняли на видео
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Редких лосей-альбиносов сняли на видео 

Рамблер 35 минут назад
В Канаде удалось снять на камеру необычных лесных жителей — в пригороде Фолейета путешественники столкнулись с лосями-альбиносами. Абсолютно белые животные не торопясь переходили оживлённую трассу, не опасаясь при этом людей и машин. По всей вероятности, туристы запечатлели на видео лосиху и её детеныша, которые не только не спешили скрыться от любопытных взглядов, но и немного попозировали перед камерой, прогуливаясь в придорожной чаще. Учёные давно установили, что альбинизм является биологическим нарушением, характеризующимся отсутствием в организме гена, отвечающего за пигментацию. В данном случае это генетическое отклонение передалось лосёнку от матери.
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