Редких лосей-альбиносов сняли на видео 

В Канаде удалось снять на камеру необычных лесных жителей — в пригороде Фолейета путешественники столкнулись с лосями-альбиносами. Абсолютно белые животные не торопясь переходили оживлённую трассу, не опасаясь при этом людей и машин. По всей вероятности, туристы запечатлели на видео лосиху и её детеныша, которые не только не спешили скрыться от любопытных взглядов, но и немного попозировали перед камерой, прогуливаясь в придорожной чаще. Учёные давно установили, что альбинизм является биологическим нарушением, характеризующимся отсутствием в организме гена, отвечающего за пигментацию. В данном случае это генетическое отклонение передалось лосёнку от матери.