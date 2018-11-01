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Между Великобританией и США начнут летать пивные рейсы
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Между Великобританией и США начнут летать пивные рейсы 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Британский пивоваренный завод создал пиво, вкусовые качества которого раскрываются на высоте в несколько тысяч метров. Рейсы, где предусмотрена дегустация новинки, свяжут Великобританию и США, сообщает News Hub.
Первый пивной рейс на Boeing 767, у которого будет специальная ливрея, запланирован на 21 февраля, билеты на него уже поступили в продажу.
"Мы решили сделать полет максимально приносящим удовольствие любителям пива: от еды до развлечений и, конечно, специального пива", — сказал Джеймс Уотт, соучредитель пивоваренной компании.
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