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Сын Мердока не хочет возвращать на Fox News бравшую интервью у Путина Меган Келли
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Сын Мердока не хочет возвращать на Fox News бравшую интервью у Путина Меган Келли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сопредседатель 21st Century Fox Лаклан Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, отказался вернуть на Fox News уволенную журналистку Меган Келли. Об этом пишет издание The Wrap.
По словам Мердока-младшего, он сам является «большим фанатом» Меган и не хотел, чтобы она покидала телеканал. При этом он подчеркнул, что ему очень нравится нынешняя команда телеканала, и он не хотел бы вносить туда никаких изменений.
Лаклан Мердок отметил, что Келли очень талантливая, и выразил надежду на то, что она еще вернется на работу в СМИ.
Меган Келли дважды брала интервью у президента России Владимира Путина.
Ранее журналистку обвинили в расизме за комментарии о «черных» костюмах на Хэллоуин. Позднее телеканал NBC уволил ведущую.
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