США поприветствовали итоги саммита по Сирии в Стамбуле

"Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договоренностей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией", — сказал он.

По его словам, эта встреча должна посодействовать в некоторой степени созыву конституционного комитета до конца этого года.

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