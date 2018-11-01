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США поприветствовали итоги саммита по Сирии в Стамбуле
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США поприветствовали итоги саммита по Сирии в Стамбуле 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США приветствуют итоги саммита по Сирии в Стамбуле и надеются, что это посодействует созыву конституционного комитета, заявил журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.
"Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договоренностей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией", — сказал он.
По его словам, эта встреча должна посодействовать в некоторой степени созыву конституционного комитета до конца этого года.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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