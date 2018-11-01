В минюсте США создают рабочую группу по противодействию Китаю

Джефф Сешнс. Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США

"Сегодня я объявляю о создании китайской инициативы, которую возглавит помощник генпрокурора США Джон Демерс ", — сказал он. «Эта программа будет нацелена на выявление случаев кражи торговых ноу-хау, а также на обеспечение достаточных ресурсов для того, чтобы разбираться с такими случаями быстро и эффективно», — добавил Сешнс.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции. Впоследствии как Вашингтон, так и Пекин неоднократно вводили взаимные импортные пошлины, что привело к серьезной напряженности в отношениях двух государств.