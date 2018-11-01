Ещё
В минюсте США создают рабочую группу по противодействию Китаю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В минюсте США создают рабочую группу по противодействию Китаю 

ТАСС 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Специальная группа, в задачи которой будет входить противодействие краже Китаем технологий и торговых ноу-хау у американских компаний, будет сформирована в министерстве юстиции США.
Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс.
"Сегодня я объявляю о создании китайской инициативы, которую возглавит помощник генпрокурора США Джон Демерс", — сказал он. «Эта программа будет нацелена на выявление случаев кражи торговых ноу-хау, а также на обеспечение достаточных ресурсов для того, чтобы разбираться с такими случаями быстро и эффективно», — добавил Сешнс.
15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции. Впоследствии как Вашингтон, так и Пекин неоднократно вводили взаимные импортные пошлины, что привело к серьезной напряженности в отношениях двух государств.
Помимо этого, нынешняя американская администрация развернула и более широкомасштабную кампанию против Китая, в рамках которой минюст за последний месяц уже четыре раза предъявлял обвинения сотрудникам разведки КНР и китайским компаниям в промышленном шпионаже и краже торговых ноу-хау.
ТАСС: последние новости
Болтон анонсировал новые санкции США против Кубы Тимошенко призвала в ответ на российские санкции "построить сильную Украину" Меркель объяснила свой отказ баллотироваться на должность председателя ХДС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление131
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга260
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз645
У насильника следователя были планы на правительство403
В Керчи отказались помогать потерявшей ногу в трагедии41
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение