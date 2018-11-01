Опра Уинфри призвала голосовать за демократа в Джорджии 

Американская телеведущая Опра Уинфри призвала поддерживать кандидата от Демократической партии США Стейси Абрамс на губернаторских выборах в штате Джорджия, пишет The Hollywood Reporter.
По ее словам, Абрамс представляет интересы всех жителей штата, а также является сторонником реформ.
"Я здесь, потому что Стейси Абрамс заботится о вещах, которые имеют значение", — заявила Уинфри.
Издание подчеркивает, что телеведущая известна прежде всего по развлекательным телепередачам и редко делает политические заявления.
Ранее Опра Уинфри ответила на предложение выдвинуться в президенты.