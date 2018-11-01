Цветы от другого: Меркель заговорила по-украински

Цветы от другого: почему Меркель заговорила по-украински

В Киеве завершились переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко.

При встрече Петр Порошенко подарил канцлеру букет белых роз. Такие же цветы Меркель в мае этого года вручил президент России Владимир Путин

После этого лидеры прошлись по красной дорожке, и Ангела Меркель поприветствовала почетный караул на украинском языке. «Приветствую, воины!» — обратилась она к военным по-украински.

В ответ канцлер услышала новое приветствие украинской армии «Героям слава!», которое использовалось в годы Второй мировой войны сотрудничавшими с Германией украинскими националистами.

Главной темой двусторонних переговоров стали Минские соглашения и ситуация в Донбассе.

Порошенко на совместном брифинге с Меркель в очередной раз заявил о готовности Украины выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, а также возложил на самопровозглашенные республики ответственность за «провокацию обострения» в Донбассе.

Меркель в свою очередь заявила, что проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не соответствует минским договоренностям.

Тема выборов в ЛНР и ДНР, запланированных на 11 сентября, стала очередным камнем преткновения между Россией и западными странами, в том числе Германией.

После того как в ноябре 2017 года глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул свой пост, а глава ДНР Александр Захарченко в конце августа этого года погиб в результате взрыва в центре Донецка , обе республики де-юре остались без законно избранных представителей.

Тем не менее, по мнению западных стран, проведение выборов невозможно и противоречит минским договоренностям.

В Москве проведение выборов в республиках называют необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов , комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.

По словам Порошенко, в ходе нынешних переговоров, Украина и Германия «скоординировали подходы по осуждению фейковых выборов».

Наконец, на пресс-конференции Меркель заявила, что Германия поддержит продление антироссийских санкций ЕС . Это решение она аргументировала тем, что Россия якобы не соблюдает минские соглашения.

Прошлый визит Меркель в Киев состоялся в феврале 2015 года накануне подписания вторых Минских договоренностей. Перед этим она посещала Украину в августе 2014 перед заключением первых Минских соглашений.

Порошенко посещал Германию чаще. Он неоднократно оценивал свои визиты как положительные.

В этот раз президент Украины, анонсировав визит канцлера Германии, отметил, что отношения между странами находятся на хорошем уровне. «Это — яркое свидетельство особого внимания Германии и Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом», — сказал он.

Об удовлетворении немецко-украинскими отношениями Порошенко заявлял еще год назад на январской встрече с Меркель в Берлине. «Подчеркиваю, что за этот период наше партнерство достигло беспрецедентного уровня доверия», — заявлял он.

Более того, об особом внимании со стороны Берлина недавно рассказал экс-премьер Украины Арсений Яценюк , который встретился с Меркель в октябре. «Украина на повестке дня персонально канцлера Германии. Ее решение поехать в Киев является свидетельством того, что она поддерживает Украину», — заявил Яценюк.

Однако в немецко-германских отношениях иногда возникают острые углы. Главным основанием для потенциального конфликта стало участие Германии в «Северном потоке — 2».

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко весной этого года откровенно выразила недовольство решением Германии, заявив, что из-за трубопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» Украина останется без транзита российского газа.

По ее словам, «Турецкий поток» лишит Украину примерно 30-40 миллиардов кубометров в год.

«В остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан «Северный поток — 2». Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды», — заявила она. Также Гопко считает, что

своим участием в проекте Германия решает в первую очередь свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план.

В свою очередь, в Берлине призывают Украину прекратить критику за участие в «Северном потоке — 2». Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве отметил, что ФРГ защищает интересы Украины в этом вопросе.

«Вы не должны нас обвинять. Даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты», — заявил Штайнмайер.

Тема «Северного потока — 2» была затронута и во время нынешнего визита, однако, судя по заявлению Меркель, позиции сторон в этом вопросе каких-либо изменений не потерпели.