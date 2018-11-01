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У посла США в РФ нашли рак
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У посла США в РФ нашли рак 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Соединённых Штатов в Москве серьёзно болен. Американские врачи поставили Джону Хантсману диагноз — рак.
Дипломат дал интервью изданию Desert News в Москве, а после долгой беседе с журналистом попросил его не публиковать некоторые политические заявления и сообщил репортёру, что он болен.
«Это только первая стадия», — сказал Хантсман.
Он выразил уверенность, что врачи позаботятся о нём и всё обойдется.
В публикации отмечается, что Хантсман ранее заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «ещё одну на бедре». Газета поясняет, что речь идет о меланоме.
Ранее News.ru писал о смерти в США участницы музыкального шоу «Голос» от рака.
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