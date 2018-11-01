У посла США в РФ нашли рак

Дипломат дал интервью изданию Desert News в Москве, а после долгой беседе с журналистом попросил его не публиковать некоторые политические заявления и сообщил репортёру, что он болен.

«Это только первая стадия», — сказал Хантсман.

Он выразил уверенность, что врачи позаботятся о нём и всё обойдется.

В публикации отмечается, что Хантсман ранее заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «ещё одну на бедре». Газета поясняет, что речь идет о меланоме.

Ранее News.ru писал о смерти в США участницы музыкального шоу «Голос» от рака.