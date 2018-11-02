Лукашенко строит мост между Востоком и Западом

Лукашенко сближается с США

Внешняя политика Белоруссии разворачивается на Запад. В условиях обострения отношений между Россией США , ближайший союзник Москвы намерен наладить тесное взаимодействие с Вашингтоном. Не исключено, что Минск желает застолбить за собой новую роль — посредника между Востоком и Западом.

Комплименты гостю

31 октября в Минске принимали помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарона Митчелла . Несмотря на то, что чиновник не входит в «первый эшелон» администрации Белого дома и априори не может принимать никаких важных решений, его визит в Минске обставили с большим размахом. С Митчеллом встретился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко , который позволил себе на публику ряд ярких и недвусмысленных высказываний.

«Мы и проводим такую политику: суверенная и независимая Беларусь, невзирая на то, будь это Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединённые Штаты или Россия. Мы хотим быть суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы нашей планеты. Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Минск может быть стратегическим союзником Вашингтона:

«Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надёжными, честными и искренними партнёрами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним».

Интересной была и реакция американского дипломата, заговорившего о территориальной целостности Белоруссии, на которую формально никто не покушается.

«Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси», — сказал Митчелл.

Высказывание приобретает смысл в связи с участившимися опасениями белорусского руководства возможности повторения сценария в Донбассе. Об этом неоднократно публично говорил Лукашенко. В недавно принятой государственной концепции обеспечения пограничной безопасности на 2018−22 годы угроза для территориальной целостности уже признана официально. Среди прочих вызовов в документе указываются «формирование среди населения приграничной территории антиконституционных настроений, основанных на сепаратистских идеях; действия, направленные на практическую реализацию таких идей; межэтнические и межконфессиональные конфликты, а также повышение протестной активности населения на приграничной территории до крайней формы — массовых беспорядков с незаконным пересечением госграницы».

Стоит заметить, что Минск до сих пор не поддержал Москву на международной арене ни по одному принципиальному вопросу российской геополитической стратегии. Белоруссия не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, считает Крым по-прежнему украинской территорией. Более того, в последние месяцы активизировались усилия Минска по развитию отношений с Киевом. Например, в конце октября в Гомеле прошёл форум регионов Украины и Белоруссии, где были подписаны десятки контрактов между украинскими и белорусскими предпринимателями.

Нейтральный статус

Лукашенко неоднократно говорил, что хочет сделать Белоруссию своеобразным мостом между Западом и Востоком. В последние годы Минск умело лавировал во всех крупных геополитических конфликтах и даже извлекал преференции как миротворец. Началом новой эры белорусской внешней политики можно считать встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске по поводу урегулирования конфликта в Донбассе в феврале 2015 года. В столице Белоруссии были подписаны Минские соглашения, которые уже на протяжении нескольких лет упоминаются во всех международных резолюциях, посвящённых конфликту на востоке Украины.

31 октября, в день визита американского чиновника Аарона Митчелла, в Минске открылась встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Общий контекст выступления Лукашенко на встрече сводился к тому, что Белоруссию касаются все мировые проблемы. Конфликт в Донбассе воспринимается как война в общем европейском доме, проблема беженцев с Ближнего Востока в Старый Свет — как своя боль, а торговая войну между Китаем и США — как личная драма.

Обрисовав круг общепланетарных неурядиц, Лукашенко прямо заявил, что у Минска есть свой план по нормализации обстановки в мире. Так, по мнению президента, ведущие державы стремительно теряют статус гарантов мира и стабильности.

«Совет Безопасности ООН превратился в площадку для выяснения отношений. На общеполитической дискуссии в рамках нынешней, 73-й сессии Генассамблеи ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях, озабоченности и мало кто — о том, что нужно садиться за стол переговоров и менять ситуацию. Притом время уходит катастрофически. Его уже практически не осталось для решения очень серьёзных и больных вопросов современности», — заявил глава Белоруссии.

Далее Лукашенко напомнил, что в июле 2017 года на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске предлагал идею нового Хельсинского процесса.

«Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечёркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растёт», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что Минск может стать локомотивом нового формата для решения международных проблем и конфликтов — от киберпреступности и незаконной миграции до снятия противоречий между Востоком и Западом.

«Беларусь — небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков», — сказал Лукашенко, призвав начать решать проблемы с ситуации в Донбассе.

По его словам, Белоруссия способна взять на себя ответственность за мир на юго-востоке Украины и напомнил, что страна уже приняла 170 тысяч беженцев из страны. При этом существующие механизмы урегулирования украинского кризиса назвал неэффективными.

Потенциал Белоруссии

Белоруссия действительно имеет высокий потенциал, чтобы стать мостом между Востоком и Западом. Во многом этому способствует географическое положение страны. В Минске понимают, что если удастся решить политические разногласия с основными мировыми державами, то Белоруссия может успешно включиться практически во все значимые не только политические, но и экономические проекты.

Так, Белоруссия уже состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Благодаря этому для белорусских производителей открыт огромный российский рынок. Более того, за союзнические отношения с Москвой Минск получает немало преференций, например, в виде беспошлинных поставок нефти и больших скидок на газ. Взамен Белоруссия позиционирует себя как западный форпост России и единственное для неё окно в Европу.

Членство в ЕАЭС открывает особые перспективы и для встраивания в китайский глобальный проект «Нового Шёлкового пути». Китайским товарам по пути из Поднебесной в Европу через Белоруссию необходимо будет миновать только две таможни: на границе Китая и Казахстана и на границе Белоруссии и Польши. Сегодня в белорусских школах изучают китайский язык, а КНР на территории Белоруссии строит свои промышленные объекты. Наиболее интересный проект — технопарк «Великий камень», открытый китайскими инвесторами в 2014 году недалеко от Минска. В перспективе — размещение на территории технопарка промышленных объектов китайского ВПК.

Не забывает Минск и об отношениях с Европой: Белоруссия торгует с Западом не только сырьём, но и высокотехнологичными товарами. В Германии и Швейцарии активно стали покупать белорусские тракторы и даже легковые автомобили. Особое место занимает Парк высоких технологий в Минске, который продаёт в Европу и США компьютерный софт на сумму более чем $1 млрд в год.

Единственное, что мешает республике стать мостом между Западом и Востоком — скептическое отношение европейских и американских политиков к самому Лукашенко, которого до сих пор называют «последним диктатором Европы». Тем не менее с Белоруссии уже сняты многие введённые ранее санкции. Серьёзной «прорехой» во внешней политике Минска были отношения с Вашингтоном. Сейчас, по всей видимости, Лукашенко увидел подходящий момент для улучшения ситуации. В ноябре США вводят против России очередной пакет санкций. В Белоруссии могли решить, что это отличное время заявить о желании дружить с Америкой.