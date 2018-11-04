Ещё
Киев определился с главой автокефальной церкви
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев определился с выбором будущего главы автокефальной церкви, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 33 1 час назад
Фото: © Sputnik / Мирослав Ротарь
В случае получения Киевом автокефалии главой новой церковной структуры может стать митрополит Симеон, сообщает "Обозреватель".
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) — архиерей канонической УПЦ. В администрации президента Украины активно продвигают его кандидатуру, пишет издание.
Власти в Киеве и неканонические церковные структуры на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Однако его может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, которого предстоит избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине. Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в этом мероприятии.
Ранее управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний заявил, что Константинополь направил главам украинских неканонических церковных структур Филарету и Макарию послание, в котором сообщалось, что они не могут принимать участие в выборах. Список из 10 иерархов УПЦ МП, якобы готовых участвовать в "объединительном соборе", Антоний назвал "фейковым".
Вселенский патриархат в середине октября пообещал дать автокефалию украинской неканонической церкви. Синод РПЦ охарактеризовал такие шаги как раскол, разорвав с Константинополем евхаристическое общение.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинополя об отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чехии украинцы напали на местных жителей207
Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе61
Мост затонул в Ростове-на-Дону175
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии614
Трампа не надо69
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение