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Защита Бутиной продолжает подготовку к процессу
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Защита Бутиной продолжает подготовку к процессу, заявили в МИД 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной продолжает активно готовиться к процессу, несмотря на то, что заседание суда по ее делу было перенесено с 13 ноября на 6 декабря, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что представители посольства продолжают регулярно посещать Бутину, которая находится в тюрьме уже 3,5 месяца по "абсолютно надуманным и политически мотивированным обвинениям". Захарова отметила, что на сегодняшний день Бутина переведена в более удобное помещение.
"Что касается судебного разбирательства, я хотела бы напомнить еще раз, по сфабрикованному делу, то заседание суда перенесено с 13 ноября на 6 декабря. Несмотря на это, активная подготовка к судебному процессу продолжается", — сказала официальный представитель МИД России.
Она добавила, что адвокаты Бутиной "надеются, что выработанная ими линия защиты поможет доказать полную безосновательность обвинений".
"Со своей стороны министерство иностранных дел России продолжает добиваться от американских властей прекращения этого вопиющего произвола. Мы настаиваем на незамедлительном освобождении Марии Бутиной", — подчеркнула Захарова.
Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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