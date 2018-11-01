Защита Бутиной продолжает подготовку к процессу, заявили в МИД

Она подчеркнула, что представители посольства продолжают регулярно посещать Бутину, которая находится в тюрьме уже 3,5 месяца по "абсолютно надуманным и политически мотивированным обвинениям". Захарова отметила, что на сегодняшний день Бутина переведена в более удобное помещение.

"Что касается судебного разбирательства, я хотела бы напомнить еще раз, по сфабрикованному делу, то заседание суда перенесено с 13 ноября на 6 декабря. Несмотря на это, активная подготовка к судебному процессу продолжается", — сказала официальный представитель МИД России.

Она добавила, что адвокаты Бутиной "надеются, что выработанная ими линия защиты поможет доказать полную безосновательность обвинений".

"Со своей стороны министерство иностранных дел России продолжает добиваться от американских властей прекращения этого вопиющего произвола. Мы настаиваем на незамедлительном освобождении Марии Бутиной", — подчеркнула Захарова.