Генсек ОДКБ лишился должности

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности. Об этом в пятницу сообщается на сайте организации.
"В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров Ю. Г. освобожден от должности Генерального секретаря организации", — говорится в сообщении.