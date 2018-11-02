Ещё
Генсек ОДКБ лишился должности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден от должности 

ТАСС + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности. Об этом в пятницу сообщается на сайте организации.
"В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров Ю. Г. освобожден от должности Генерального секретаря организации", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Представитель Константинополя: УПЦ МП на Украине сейчас не существует СМИ: посол США в РФ полагает, что его резиденция в Москве прослушивается Басурин: грузовик ВСУ подорвался на собственной мине у линии разграничения в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе354
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы146
Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения26
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах61
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление482
Видео
01:19
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
00:39
Депутаты рассказали о готовности отказаться от надбавки
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:07
Украина провела стрельбы из С-300 на границе с Крымом
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение