Наследнику саудовского трона спешно ищут замену

Наследник саудовского престола принц Мухаммед бен Салман рискует вскоре лишиться своей власти. В королевство возвращается его опальный дядя — принц Ахмед бен Абдель-Азиз, который некоторое время провел за границей из-за опасений за свою жизнь. Возвращение родного брата короля Салмана бин Абдель-Азиза происходит под гарантии западных стран, утверждают инсайдеры. Результатом поездки принца Ахмеда в Саудовскую Аравию может стать смена наследника престола, но в любом случае в Эр-Рияде предстоят серьезные переговоры.

О том, что принц-диссидент возвращается после продолжительного пребывания в Великобритании , сообщил информированный шеф-редактор портала Middle East Eye Дэвид Хирст. Последовательный критик политики принца Мухаммеда, Ахмед отправился домой только после того, как британские и американские власти дали ему гарантии безопасности. «Он и другие члены королевской семьи осознали, что принц Мухаммед бен Салман становится токсичным, — приводит Middle East Eye слова саудовского источника, близкого к дяде Мухаммеда. — Принц хочет сыграть свою роль, чтобы инициировать перемены, а это означает, что он сам будет играть значительную роль в любых новых договоренностях или в выборе альтернативы Мухамеду бен Салману». Источник обращает внимание, что, помимо гарантий западных государств, Ахмед защищён своим высоким статусом.

К Ахмеду у его племянника, принца Мухаммеда, не может не быть претензий. Родной брат короля в 2017 был одним из членов семейного Совета верности, таинственного органа, который напоминает конклав кардиналов в Ватикане. Когда решался вопрос о престолонаследии, принц Ахмед выступил категорически против фигуры Мухаммеда. Когда же его племянник был назначен преемником короля Салмана, принц Ахмед так и не дал ему присяги на верность.

В сентябре 2018 года гнев саудовского правящего дома вызвали заявления принца Ахмеда по поводу войны в Йемене, где Саудовская Аравия вместе с другими союзными ей арабскими странами ведет бомбардировки мятежных формирований. В сети было распространено видео, на котором видно, как Ахмед общается с манифестантами у входа в свою лондонскую резиденцию. Слышно, как протестующие выкрикивают лозунги в пользу смены власти в Саудовской Аравии. Главная причина — война в Йемене.

«Есть конкретные люди, которые несут за это ответственность. Не обвиняйте всю семью», — сказал брат короля, общаясь с манифестантами.

На уточняющий вопрос, кто эти люди, Ахмед ответил, что это «король и его наследник».

«В Йемене и в других местах мы надеемся, что война закончится в скором времени», — добавил он.

Видео пришлось комментировать властям Саудовской Аравии. Официальное новостное агентство королевства выпустило заявление, которое приписывает принцу Ахмеду опровержение слов, сказанных им возле резиденции.

Нетрудно догадаться, что против принца Мухаммеда сыграло дело журналиста Джамаля Хашогги, который 2 октября пропал в саудовском консульстве в Стамбуле и, как позже выяснилось, был убит дознавателями. Согласно официальной версии Эр-Рияда, саудовский правящий дом не имеет никакого отношения к смерти журналиста, который был известен своими откровениями о внутренних делах королевства. Эр-Рияд нашел два десятка виновных. Впрочем, большинство аналитиков уверены в том, что распоряжение о расправе над несчастным журналистом отдал лично наследный принц. При определенной сумме факторов против наследника престола может сложиться целый альянс. Одна из причин — не только дело Хашогги, но и его реформы внутри служб безопасности. Так, как ранее писал News. ru, принц Мухаммед посягнул на привилегии лидеров Национальной гвардии Саудовской Аравии — той структуры, которая состоит из крупнейшим племен, населяющих не только королевство, но и соседствующие с ним страны. Попытка ослабить Национальную гвардию привела к тому, что племенные лидеры обратились за помощью лично к королю Салману, и ему пришлось вмешаться.

Западные страны не могут не предпринять попытку разрешить разрастающийся имиджевый кризис Саудовской Аравии: скандал вокруг действий принца Мухаммеда бьет и по их репутации. Так, США и Великобритания пока остаются крупнейшими поставщиками вооружений в королевство.