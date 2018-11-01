Обзор зарубежных СМИ: Игольное ушко в Черном море 

Зачем Apple "убивает" ноутбуки
Американская компания Apple намерена «убить» ноутбуки, уверен колумнист The Week Навнит Аланг. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что Apple годами не модернизировала собственные MacBook Air, а наконец обновив их в 2018-м, значительно повысила цены — в России они будут стоить 104-120 тысяч рублей. Однако главным свидетельством «убийства» журналист считает стоимость новых iPad Pro. Российские цены на планшеты с аналогичным объемом жесткого диска начинаются с 77 тысяч. По словам Аланга, это значит, что Apple планирует заменить ноутбуки планшетами.
Россия сузила «игольное ушко» у Крыма
Керченский пролив — «игольное ушко» между Азовским и Черным морями, а строительством Крымского моста Россия еще сильнее затруднила плавание между ними. По словам автора статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung, Крымский мост таков, что под ним не могут пройти корабли выше 33 метров и длиннее 160-и. Такими были более 20% судов, которые ранее заплывали в порты украинских Мариуполя и Бердянска. По этой причине доходы Украины заметно упали.
Опрокинувшую беженца журналистку оправдали
Журналистку Петру Ласло, три года назад прославившуюся подножкой беженцу из Сирии, оправдали за это. Как сообщает Euronews, Верховный суд Венгрии решил отменить ранее вынесенный Ласло приговор — три года лишения свободы условно. Оспаривая его, журналиста добралась до высшей инстанции, судьи которой сочли, что хоть Ласло и поступила аморально, но законов не нарушала.
Убийство Хашукджи обрастает новыми подробностями
Журналист Джамаль Хашукджи умер в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле от удушья, а его труп был расчленен. К такому выводу, как сообщает The Washington Post, пришла турецкая прокуратура. По словам ее представителя, удушье и расчленение входили в заранее намеченный план убийц. При этом местонахождение фрагментов тела Хашукджи до сих пор не было установлено.
Неудачная шутка стоила журналисту работы
Редактор журнала о еде Waitrose & Partners Food Уильям Ситуэлл лишился работы из-за шутливого призыва убивать веганов. Об этом сообщает The Guardian. Журналистка Селена Нельсон по электронной почте предложила Ситуэллу написать для Waitrose & Partners Food несколько статей о растительной диете. В ответ Ситуэлл поблагодарил коллегу и поинтересовался, сможет ли она написать для журнала серию статей об убийстве веганов — «способах ловить их, правильно допрашивать, разоблачать их лицемерие, насильно кормить мясом». Нельсон опубликовала переписку, после чего работодатели уволили Ситуэлла.