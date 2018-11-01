Санкции против Украины назвали ударом по олигархам

Санкции в отношении Украины назревали очень давно, они могут значительно усложнить жизнь украинских олигархов и различных видов их бизнеса, считает политолог Александр Асафов. В интервью News.ru политолог рассказал, что санкции направлены на устранение таких недоразумений, как заявления министра инфраструктуры Амеляна о необходимости разрыва любого пассажирского сообщения с Россией , в то время как его супруга занимается в России бизнесом, получает прибыль.

«Безусловно, это удар по всем украинским олигархам так или иначе ещё работающим на территории России. Есть проблемные точки и с Фирташем, и с тем же президентом Украины олигархом Петром Порошенко, поэтому конечно для них для всех, кто поддерживает риторику войны против России во всех направлениях, эти санкции очень неприятный сюрприз», — говорит эксперт.

Политолог также отметил, что ограничения могут отменить, в случае, если их введение позволит правительству Украины сесть за стол переговоров. По словам эксперта, такой исход маловероятен, а эти санкции являются первым этапом.

«Я думаю, что в ближайшее время никаких выводов, кроме агрессивной истерики, мы не дождемся, поэтому санкции будут применяться и дальше, возможно, появятся секторальные санкции, возможно, будут расширены списки личностей», — полагает Асафов.

По мнению политолога, введенные санкции рассчитываются таким образом, чтобы ограничения не наносили вред простым гражданам Украины, которые не виноваты в действиях власти.

Эксперт отметил, что Украине ответить нечем.

«Пожалуй, разве что ввести для граждан Украины выездные визы из страны для посещения России. Это будет финальная точка, и к этому процесс так или иначе идет», — заключил Асафов.