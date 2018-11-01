Ещё
Санкции против Украины назвали ударом по олигархам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкции против Украины назвали ударом по олигархам 

News.ru 50 минут назад
Санкции в отношении Украины назревали очень давно, они могут значительно усложнить жизнь украинских олигархов и различных видов их бизнеса, считает политолог Александр Асафов. В интервью News.ru политолог рассказал, что санкции направлены на устранение таких недоразумений, как заявления министра инфраструктуры Амеляна о необходимости разрыва любого пассажирского сообщения с Россией, в то время как его супруга занимается в России бизнесом, получает прибыль.
«Безусловно, это удар по всем украинским олигархам так или иначе ещё работающим на территории России. Есть проблемные точки и с Фирташем, и с тем же президентом Украины олигархом Петром Порошенко, поэтому конечно для них для всех, кто поддерживает риторику войны против России во всех направлениях, эти санкции очень неприятный сюрприз», — говорит эксперт.
Политолог также отметил, что ограничения могут отменить, в случае, если их введение позволит правительству Украины сесть за стол переговоров. По словам эксперта, такой исход маловероятен, а эти санкции являются первым этапом.
«Я думаю, что в ближайшее время никаких выводов, кроме агрессивной истерики, мы не дождемся, поэтому санкции будут применяться и дальше, возможно, появятся секторальные санкции, возможно, будут расширены списки личностей», — полагает Асафов.
По мнению политолога, введенные санкции рассчитываются таким образом, чтобы ограничения не наносили вред простым гражданам Украины, которые не виноваты в действиях власти.
Эксперт отметил, что Украине ответить нечем.
«Пожалуй, разве что ввести для граждан Украины выездные визы из страны для посещения России. Это будет финальная точка, и к этому процесс так или иначе идет», — заключил Асафов.
Ранее News.ru писала о том, что правительство России опубликовало пакет санкционных мер в отношении граждан Украины и бизнес-структур. Они затронули 322 физлица и 68 юридических лиц. Среди первых — крупные предприниматели, судьи Конституционного суда Украины, чиновники и депутаты Верховной рады.
News.ru: последние новости
Глава МИД Британии пригрозил Москве высокой ценой за агрессию Разбои захлестнули Францию в ночь Хеллоуина Юлия Тимошенко и сын Порошенко попали под санкции России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД417
Россия ввела санкции против Украины469
Актера Даниила Страхова избили26
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад802
Летевший в Москву самолет загорелся в небе21
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Другое
02:26
Обзор зарубежных СМИ: Игольное ушко в Черном море
В мире
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
00:27
Украина готовится ударить в спину
Украина Статьи
01:26
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД
Происшествия Статьи
04:13
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ноябре
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение