Охрименко не держит зла на Клинцевича

Украинский политолог не обиделся на дернувшего его за бороду Клинцевича

В прямом эфире телеканала «Россия 1» произошел конфликт между украинским политологом Александром Охрименко и российским сенатором Францем Клинцевичем . Участники программы «60 минут» вступили в перепалку из-за обвинений Охрименко в адрес России, которые оскорбили члена Совфеда РФ. Клинцевич заявил, что раз Украина «самостоятельная страна», она может объявить войну России, а после того, как Охрименко начал его перебивать, подошел к нему и дважды дернул его за бороду. При этом сенатор добавил, что еще умеет «и печень прощупать». Ведущая программы Ольга Скабеева отметила невоспитанность украинского политолога и сменила тему дискуссии.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко признал в эфире НСН, что не понял, почему сенатор Клинцевич так поступил, но отметил, что обиды не держит.

«Я не совсем понимаю, почему он это сделал. У нас была обычная дискуссия. Он высказал свое мнение по поводу того, почему Украина не объявила войну России. Я высказал свое мнение, которое ему, я так понимаю, не понравилось. После этого он начал меня в прямом смысле оскорблять. В таких случаях я указываю, что это просто хамство. Скорее всего, это просто минутная эмоция. Я понимаю, что он человек в возрасте. Я понимаю, что в любом случае, работа не из легких. Возможно, эмоциональный срыв. Честно говоря, если посмотреть внимательно на его вопрос и мой ответ, то переходить из-за этого на скандал — это смешно», — отметил Охрименко.

Украинский политолог понадеялся, что в будущем сенатор Клинцевич не будет допускать подобного поведения и что политические дискуссии смогут обходиться без оскорблений и хамства. «Конечно, было бы хорошо, если бы он после этой передачи хотя бы извинился. Он так не сделал — пускай, это останется на его совести. Может быть, ему действительно было тяжело лишний раз это вспоминать. Я всегда толерантно отношусь ко всем людям, тем более, к людям в таком возрасте. Я считаю, что ладно, все бывает по жизни. Будем надеяться, что в будущем он не будет это допускать и другие тоже. Очень конечно хотелось бы, чтобы было поменьше хамства.

Я все понимаю, что мнения могут быть разные, но эта привычка оскорблять, она, по-моему, уже немного выходит за пределы разумного», — посетовал украинский политолог.