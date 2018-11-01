Назван богатейший житель Финляндии

Богатейшим жителем стал директор компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр для мобильных устройств Supercell, Илкка Паананен. За прошлый год он заработал 65 246 456 евро.

Самых богатым министром правительства стала глава транспортного ведомства Анне Бернер с годовым доходом 634 769 евро. Из них в качестве иных доходов заработано 432 689 евро — Бернер еще и член совета директоров компании Vallila Interiori.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заработал за год 159 364 евро, а министр финансов Петьери Орпо — 155 769 евро. Впервые в истории финского спорта самым богатым по итогам года стал киберспортсмен. 23-летний чемпион мира по игре Dota 2 Лассе Урпалайнен заработал 1,8 миллиона евро и находится на 348 месте в списке богатейших людей страны.

В целом финны в 2017 году получили налогооблагаемых доходов почти в 140 миллиардов евро, что на 10,5 миллиарда евро больше, чем за год до этого.