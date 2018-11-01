Разбои захлестнули Францию в ночь Хеллоуина

Ночь Хеллоуина была ознаменована сценами городского насилия по всей Франции . Около десяти разбойных нападений, в том числе на полицейских, совершено только в регионе Иль-де-Франс.

«Около десяти разбойных нападений, в том числе на полицейских, совершено в регионе Иль-де-Франс (Парижский регион) в ночь Хеллоуина. В беспорядках участвовало до ста человек», — сообщила радиостанция France Blue.

В коммуне Этамп ограбили магазин спортивных товаров, в коммуне Можерон люди в масках напали на булочную, забросав прибывших на место сотрудников полиции бутылками с кислотой. Банда из 40 человек в Сен-Мишель-сюр-Орж нанесла материальный ущерб общественным учреждениям города. Ограбления, поджоги автомобилей и мусорных баков, нападения на полицейских были зафиксированы и в других городах Франции.

Накануне в соцсетях распространялись призывы устроить в ночь на Хеллоуин «чистку» полиции.

Ранее News.ru писал, что в российском обществе к Хеллоуину относятся неоднозначно. Пока дети и молодёжь куражатся в костюмах упырей и вурдалаков, старшее поколение сторонится «чуждого» праздника. Торговым сетям удаётся хорошо заработать на событии. Маркетологи говорят: прибыль магазинов во время Хеллоуина стабильна.