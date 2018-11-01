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Турчинов попал в российский санкционный список
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Турчинов попал в российский санкционный список 

РИА Новости + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попал в список лиц, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на украинские санкции, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
"Турчинов Александр Валентинович (Турчинов Олександр Валентинович), дата рождения — 31 марта 1964 года, место рождения — город Днепропетровск, СССР", — говорится в документе.
В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
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