Тимошенко отреагировала на спецмеры России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что российские спецмеры в ответ на санкции Киева ее «мало волнуют», поскольку у нее нет бизнеса в России

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в Facebook.

Она также считает, что команда президента Украины Петра Порошенко воспользуется данными спецмерами, чтобы дискредитировать ее в ходе избирательной кампании на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

«Я не знаю, что там можно было «заморозить» у меня лично, но я доволен попаданием в этот список. Это значит, что все что делаю — правильно», — написал Гончаренко в Facebook.

По его словам, через год пройдут выборы в Верховную раду, и санкционный список может повлиять на ее новый состав.