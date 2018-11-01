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Тимошенко отреагировала на спецмеры России
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Тимошенко отреагировала на спецмеры России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 3 часа назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что российские спецмеры в ответ на санкции Киева ее «мало волнуют», поскольку у нее нет бизнеса в России.
«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в Facebook.
Она также считает, что команда президента Украины Петра Порошенко воспользуется данными спецмерами, чтобы дискредитировать ее в ходе избирательной кампании на президентских и парламентских выборах в 2019 году.
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В свою очередь замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Алексей Гончаренко заявил, что доволен попаданием в санкционный список России.
«Я не знаю, что там можно было «заморозить» у меня лично, но я доволен попаданием в этот список. Это значит, что все что делаю — правильно», — написал Гончаренко в Facebook.
По его словам, через год пройдут выборы в Верховную раду, и санкционный список может повлиять на ее новый состав.
В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
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