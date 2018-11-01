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В Донецке увековечат память Захарченко
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В Донецке увековечат память Александра Захарченко 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Память первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко увековечат в Донецке экспозицией в музее и закладкой парка, заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы планируем целый ряд мероприятий. И самое ближайшее — это открытие экспозиции в музее Великой Отечественной войны, посвященной Александру Владимировичу. Далее — это, конечно, закладка парка", — сказал Пушилин.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Дениса Пушилина.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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