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На Украине оценили ущерб от российских санкций
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На Украине оценили ущерб от российских санкций 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 2014 года оборот российско-украинской торговли сократился вдвое в результате введенных Россией ответных санкций, говорится в меморандуме к выпуску еврооблигаций Украины.
«Украина оценивает, что эти рестрикции привели к сокращению торговли с Россией на 50,4%», — цитирует документ «Интерфакс».
Также указано, что новые российские санкции усугубят положение и нанесут ущерб ориентированным на экспорт отраслям.
Во вторник стало известно, что постановление о введении специальных мер со стороны России в адрес некоторых украинских компаний и физлиц из-за недружественных действий Украины, практически готово.
Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в списки физических лиц Украины, попадающих под санкции Москвы, включат сотни людей, которые причиняли вред России, среди них будут и известные персоны.
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