На Украине оценили ущерб от российских санкций

С 2014 года оборот российско-украинской торговли сократился вдвое в результате введенных Россией ответных санкций, говорится в меморандуме к выпуску еврооблигаций Украины

«Украина оценивает, что эти рестрикции привели к сокращению торговли с Россией на 50,4%», — цитирует документ «Интерфакс».

Также указано, что новые российские санкции усугубят положение и нанесут ущерб ориентированным на экспорт отраслям.

Во вторник стало известно, что постановление о введении специальных мер со стороны России в адрес некоторых украинских компаний и физлиц из-за недружественных действий Украины, практически готово.