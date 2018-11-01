Ещё
Меркель прокомментировала выборы в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель прокомментировала выборы в Донбассе 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Внутренние переселенцы должны иметь возможность участвовать в выборах в Донбассе после установления мира в регионе, заявила в четверг на встрече со студентами в Киеве канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Также Меркель в очередной раз заявила, что выборы в ЛНР и ДНР будут нелегитимными, их нельзя признавать.
"Конечно все партии должны принимать участие в этих выборах, а также внутренние переселенцы должны иметь возможность участвовать в этих выборах, даже те, кто там больше не живет и выехал оттуда", — заявила Меркель.
По ее словам, о выборах в Донбассе можно говорить только после достижения мира в регионе.
"Наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону. Сейчас у нас с этим большие проблемы", — заявила Меркель. После таких выборов может появиться конструкция, по мнению канцлера ФРГ, которая будет представлять волю людей в Донбасс.
Вместе с тем, Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга243
У насильника следователя были планы на правительство246
Сын итальянского атташе избил российского актера227
Решена судьба насильников башкирской дознавательницы442
Из жертвы — в «Шурыгину в погонах»279
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение