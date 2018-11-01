На Украине взялись за показавшего российский Крым чиновника

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил начать расследование в отношении главы государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Об этом у себя в Facebook заявила пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование по использованию главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом», — говорится в сообщении.

Ранее Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association (EBA) показал карту, на которой Крым обозначен российской территорией. На круглом столе обсуждались вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки и задержки пересечения границы на польской территории.

Никто из присутствующих не отреагировал на происходящее.