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На Украине взялись за показавшего российский Крым чиновника
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На Украине взялись за показавшего российский Крым чиновника 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил начать расследование в отношении главы государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Об этом у себя в Facebook заявила пресс-секретарь ведомства Марина Томко.
«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование по использованию главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом», — говорится в сообщении.
Ранее Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association (EBA) показал карту, на которой Крым обозначен российской территорией. На круглом столе обсуждались вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки и задержки пересечения границы на польской территории.
Никто из присутствующих не отреагировал на происходящее.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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