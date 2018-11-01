Три лучших друга стали лучшими подругами

В США трое школьников начали процесс перевоплощения в девушек. Об этом сообщает издание The Mirror.

Психологи диагностировали у трех лучших друзей гендерную дисфорию — состояние, при котором человек не может принять свой биологический пол. Родители согласились, чтобы подростки, которые просят называть их Лили, Фиана и Зури, принимали гормональные препараты, которые задерживают половое созревание.

Лили из города Остин, штат Техас, уже начала пить таблетки. «Уже в два года наш ребенок просил купить ему игрушки для девочек, а после этого явным знаком для нас стало его желание пойти на Хеллоуин в костюме Золушки», — рассказала мать 11-летнего подростка, Джули. Прямо перед восьмым днем рождения ребенок вышел из комнаты и заявил: «С этого дня я Лили, называйте меня только женскими местоимениями, не собираюсь больше быть Джеком».

Родители прислушались к желаниям Лили, но друзья, родственники и даже случайные прохожие критиковали их за это. Женщина признается, что ее не раз называли плохой матерью и говорили, что она вредит ребенку. Тем не менее, американка считает, что делает все правильно: «Как только ты начинаешь читать о гендерной дисфории, то понимаешь, что это не болезнь, а психологическое состояние. Это не выдумки, если восьмилетний ребенок говорит, что он в чужом теле, то так и есть».

Мать 10-летней Фианы Стейси Джефферсон (Stacey Jefferson) считала, что у ее ребенка просто необычные для мальчика увлечения до откровенного разговора с ним. Как-то перед сном школьник заявил ей, что должен был родиться девочкой, потому что у него «девчачьи мозги, девчачье сердце, девчачьи игрушки, а все друзья — девочки».

Родители 11-летней Зури поняли, что она хочет сменить пол, когда ребенок уговорил их разрешить ему пойти на улицу в юбке и был очень счастлив.

Несмотря на то, что все трое подростков дружат между собой и их поддерживают родители, перевоплощение дается им нелегко из-за издевательств одноклассников.

Лили, Фиана и Зури смогут начать гормональную терапию после 14 лет и сделать операцию по коррекции пола после 18 лет.