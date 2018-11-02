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Блогеры высмеяли приветствие Меркель на украинском
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Блогеры высмеяли приветствие Меркель на украинском языке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 55 1 час назад
Фото: Reuters
Пользователи Сети высмеяли приветствие канцлера ФРГ Ангелы Меркель в адрес почетного караула на украинском языке, произнесенного в ходе визита в Киев.
Меркель обратилась к украинским солдатам фразой «Приветствую, воины!». Военнослужащие ответили ей «Героям слава!», передает РИА «Новости».
При этом канцлер не использовала принятое на Украине официальное воинское приветствие «Слава Украине!».
Пользователи Сети высмеяли Меркель за эту фразу.
«Ей не привыкать, у нее в крови», — отметили некоторые.
«Гены фрау помнят еще», — добавили другие.
«Что немцы воины, что украинцы. Один пафос и показуха», — съязвили пользователи.
«Ну и хитрющая дама Меркель! Забыла слова Бисмарка», — добавили в комментариях.
«Везде своя в доску», — сочли в соцсетях.
«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии (УПА; организация запрещена в России).
Во время Второй мировой войны УПА воевала против советских войск на стороне гитлеровцев.
В последние несколько лет приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике. Так, в октябре президент страны Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что Ангела Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием.
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